Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bisiklet yolunu işgal eden 21 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi’nde 3 şahsın araçları ile motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bisiklet yolunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde toplamda 21 sürücüye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere 62 bin 13 TL idari para cezası uygulandı.