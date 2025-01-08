Alanya Belediyesi’nce bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması’nın kazananları belli oldu. 460 yarışmacının 15 ton 834 bin 215 kilogram atıkla katıldığı yarışmanın ödül töreni 22 Ocak’ta yapılacak.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğinde yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması sona erdi. 460 katılımcı 45 gün boyunca evlerinde toplam 15 ton 834 bin 215 kilogram atık topladı.

Jüri üyeleri kazananları belirledi

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Ayşe Erbayrak, Selin Tos, Burhan Güler ve Sercan Keseci’den oluşan jüri kazanan isimleri belirledi. Ev dışından atık toplayan ve yarışma kurallarını ihlal eden katılımcıları eleyen jüri titiz bir çalışma sonucu kazananları belirledi. 22 Ocak’ta Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle yarışmanın birincisine kurutmalı çamaşır makinesi, ikincisine robot süpürge, üçüncüsüne ise bulaşık makinesi verilecek.

Öte yandan toplanan tonlarca atık dronla görüntülendi.