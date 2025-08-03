Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik kırsalında yıllardır süren yol çilesine son veriyor. Birecik’in en büyük mahallelerinden biri olan Kural güzergâhında başlatılan 11 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatlarıyla kent merkezi ve 13 ilçede devam eden yol yapım ve iyileştirme çalışmaları, ulaşımda konfor ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yıllardır süregelen yol sorununa kalıcı çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, Harran, Eyyübiye, Suruç ve Ceylanpınar’ın ardından şimdi de Birecik kırsalını sıcak asfaltla buluşturuyor.

Haydarahmet Ve Taşlıhöyük mahallelerinde asfalt sevinci

Birecik ve Suruç ilçe sınırları içerisinde yer alan Kural, Haydarahmet ve Taşlıhöyük mahalleleri ile bu güzergâhtaki tüm yerleşim yerlerinde başlayan sıcak asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede hummalı bir şekilde çalışarak, 11 buçuk kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde bir asfaltlama projesi yürütüyor.

Kaliteli ve uzun ömürlü asfalt malzemesiyle yapılan bu yollar, bölge halkına konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar, daha önce tozlu ve bozuk olan yollar yerine modern standartlarda yollardan yararlanacak.

"Yollarımız kaymak gibi oldu"

Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kural Mahalle Muhtarı Mehmet Murat, daha önce yolların oldukça bozuk olduğunu ve ulaşımda büyük zorluk yaşandığını belirterek, "Bu yol, daha önce bozuk olduğu için gitmekte zorlanıyorduk. Şimdi yollarımız kaymak gibi oldu. Çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’dan Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.

Bölge halkı da yapılan çalışmaların kırsal yaşamı önemli ölçüde kolaylaştırdığını ifade ederek, hizmetin ulaşılabilirliği artırdığını vurguladı. Vatandaşlar, Başkan Gülpınar’a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.