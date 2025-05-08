Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kazadan bir saat önce de kaza geçirdiği ortaya çıktı.

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Eski Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Mezarlık yönünden Eski Şifa istikametine seyrederken Sazcı Sokağa doğru sağa dönüş alan Gökan E. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı istikamette sağdan ilerleyen Hakan Ö.’nün (24) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosikletten fırlayan Hakan Ö., üst geçit merdivenlerine çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Hakan Ö.’nün kazadan yaklaşık 1 saat önce Kazımiye Mahallesi Su Deposu mevkiinde yaralanmalı kazaya karıştığı ve kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra ikinci bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Sürücü Gökan E. kaza sonrası polis tarafından gözaltına alındı.