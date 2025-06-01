Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen ’Bir Gönül Yolculuğu Yunus Emre’ adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Edebiyat Öğretmeni Mustafa Üzen’in koordinesinde hazırlanan oyun, Niğde Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Yunus Emre’nin insanı derin düşüncelere sevk eden dizeleriyle bezenen oyun, hem öğrencilerin sahne performansları hem de teknik detaylarıyla dikkat çekti. Edebiyat Öğretmeni Mustafa Üzen’in koordinesinde müzik öğretmeni Barış Ataseven, Görsel Sanatlar Öğretmeni Reyhan Gümüş ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasemin Erbay’ın katkılarıyla hazırlanan oyuna katılan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, şube müdürleri Hasan Keskin ve Mustafa Koyuncu katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek sahnelenen oyunda emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.