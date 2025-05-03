Kahramanmaraş’ta 48 yaşındaki Fatma Dağlı, yıllardır mücadele ettiği aşırı kilo problemi nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor. Yaklaşık 200 kilogram olduğu belirtilen bir çocuk annesi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde 14 yaşındaki oğlu ile beraber yaşayan 48 yaşındaki Fatma Dağlı, aşırı kiloları nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık 200 kilogram olan kadın hareket etmekte dahi zorlanıyor. 5-6 kişinin yardımı ile evden çıkabilen Dağlı’nın birçok ihtiyacını ise okulunu bırakmak zorunda kalan 14 yaşındaki oğlu Baran karşılıyor. Aile, kendilerine kilo problemi başta olmak üzere uzanacak yardım elini bekliyor.

Yaşadığı zorlu anlatan Fatma Dağlı, "Benim hayatım çok zor ve çok kötü. Aylarca evden dışarı çıkmamıştım. Sabah sürüyerek indirdi 5-6 kişi. Devletten engelli maaşı ve çocuk parası haricinde para almıyorum, onunla geçinebiliyorum. Büyükşehir belediyesi ekipleri, ev ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hastaneye gidip yoğun bakımlarda yatıyorum aylarca. Ben sadece sağlığıma kavuşmak istiyorum fazla bir şeyde gözüm yok" dedi.

Bir çocuğu olduğunu anlatan Dağlı, "Hayatım cehennem, inşallah bir gün cennet olur. Bana el uzatan herkese de cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Annesine hem evlatlık hem de yoldaşlık yapan Baran Dağlı ise "Annemin rahatsızlığı nedeniyle okula gidiyordum bırakmak zorunda kaldım. Annemin hemen hemen bütün işlerini ben hallediyorum. Kıyafetlerini yıkayıp yemeğini hazırlıyorum. Anemin hastalığından kurtulmasını, kendim de okula dönmeyi çok istiyorum" şeklinde konuştu.