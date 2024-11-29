Türkiye’nin Ortak Mezuniyet Sergisi BASE 2024, sekizinci kez kapılarını açtı. Yeni sanatçıların keşfedilmesi misyonunu taşıyan sergide, ‘Bir Adım Var Vakfı’nın desteklediği 15 genç kadın sanatçının eserleri de sergileniyor.

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda ve Bilgili Sanat iş birliğiyle düzenlenen BASE 2024, 33 şehirden 40 üniversite mezunu 132 genç sanatçıyı sanatseverlerle buluşturuyor. Resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilen yaklaşık 150 eserin yer aldığı BASE 2024’te; Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp tarafından kurulan Bir Adım Var Vakfı’nın (BAV) desteklediği 15 genç kadın sanatçının eserleri yer alıyor. BASE İstanbul sergisi, 1 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

“Benim için sanatın en önemli yanı, insanları bağlayabilmesi”

Bir Adım Var Vakfı sayesinde bu sene sergiye katılabildiğini belirten öğrenci Deniz Depecik, “Çizgi film- animasyon okuyan biri olarak ilk defa katılıyorum. Vakıf, maddi ve manevi destek verdi. Ayrıca daha önce çalışma şansı bulamadığım eğitmenlerle çalıştım. Bu yılki tema; “Sanat Ne Yapar?” Sanatın benim için ne anlama geldiğini anlatan bir eser yapmaya karar verdim. Benim için sanatın en önemli yanı insanları bağlayabilmesidir. O yüzden hem günlük projelerimden hem de okul projelerimden olan malzemeleri toplayıp bir figür üzerinde kolaj yaptım. Geçen sene yapmaya çalıştığım bu figür, kendini arkaya doğru yaslayıp kapanırken bu sene göğsünü açıp kendi içindeki enerjiyi gösterebiliyor. Amacım; yaptığım işleri, parçaları ve sevdiğim şeyleri birleştiren bu figürü gören insanların, bununla bir bağlantı kurabilmesidir” şeklinde konuştu.

Eserinin kalp sembolünden oluştuğunu ifade eden bir diğer öğrenci Esin Nisa Akgünay, “İçerisinde bir labirent var. Bu aslında benim yolcuğumu ifade ediyor. Burada hayatımdaki zorluklar, güzellikler, çıkmazlar ve başarıya ulaşan bir yolculuğum var. Her labirentin içindeki piyano tuşları ise benim hayatta piyanomla beraber olduğumu temsil ediyor. Bir Adım Var Vakfı benim için özel bir vakıf. Bana çok güzel destekler sağlıyor. Bunun içinde onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Genç sanatçılardan ilham veren eserler

Vakfın desteğiyle sergilenen 15 genç kadın sanatçının özgün eserleri, sanatı ve üreticiliğini buluşturuyor. Eserlerin isimleri ve sanatçıları ise şu şekilde: Arin Gözükara: Paralel Evrende Veganlık, Büşra Çırak: Yargı, Damla Akyüz: Görünmez Mahkeme, Defne Hadiş: Xıı’den Sonra, Trimming Time, Lucifer Match, Biomechanics, Sekiz Köşeli Yıldız, Deniz Depecik: Benden Bir Parça, Dilek Bozkaya: İsimsiz, Elif Yıldırım: Kendine Bakış, Esin Nisa Akgünay: Yolculuğum, Melis Sürüç: Golden Strings, Öykü Özcan: Alegori, Papatya Biter: Tears Of Nature, Ümran Aydın: Oluşum, Yağmur Aydemir: Eksik, Zehra Öztürk: Kavuşma, Buğu, Veda.

Bir Adım Var Vakfı, 2021 yılından bu yana BASE’e destek veriyor

BASE’e ilk kez 2021 yılında ‘kadın’ temasıyla 4 genç kadının eserlerini destekleyerek katılan Bir Adım Var Vakfı, bu yıl “Sanat Ne Yapar?” temasında, İstanbul başta olmak üzere İzmir’den Batman’a kadar farklı şehirlerdeki öğrencilere desteğini sürdürdü.

2020 yılında başarılı genç kadın öğrencileri eğitim hayatları sırasında burslarla desteklemek, hayal ettikleri gelecek için doğru adımları atmaları konusunda onları teşvik etmek, doğru yönlendirmeler yapmak, meslek ve kariyer seçimlerinde rehberlik etmek amacıyla kurulan vakıf, kurulduğu yıldan beri 119 öğrencinin eğitim ve kişisel gelişimine destek oldu. Öğrencileri 12 ay kesintisiz burs desteği sağlayarak da destekleyen vakıf, genç kadın öğrencilere sağladığı aylık düzenli burs desteği ile Türkiye’de başarılı genç kadın öğrencileri her alanda destekleyen ve en çok maddi desteği veren sivil toplum kuruluşları arasında olma unvanını da taşıyor.

Vakfın, genç kadınların akademi, bilim & teknoloji, girişimcilik, sanat ve spor branşlarından herhangi birinde yurt dışında katılacakları eğitim, staj, yarışma, kongre, sergi gibi alanlarda uzun dönem uluslararası öğrenme hareketliliklerini desteklediği bir program da bulunuyor. Program sayesinde genç kadınların yetkinliklerini geliştirip dünya vatandaşı olarak yurt dışında kendini ifade edebilmeleri hedefleniyor. Bir Adımla Dünyaya Genç Kadınların Uluslararası Hareketliliğini Destekleme Fonu’ndan Bir Adım Var Vakfı bursiyer ve mezunları olan genç kadınlar yararlanabiliyor. Bir diğer program ise yetkinlik bazlı uzman programları olarak öne çıkıyor. Alanında uzman kişilerce vakıftaki genç kadınların ihtiyaç ve taleplerine göre uzmanlar ile programlar düzenleniyor.