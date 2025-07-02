BiP, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne özel bir servis açtı. ’Kültür Yolu Festivali’ servisi üzerinden kullanıcılar, etkinlik takviminden konser programlarına, lokasyon bilgilerinden yarışmalara ve ödüllü sürprizlere kadar festivale dair tüm detaylara kolayca ulaşabiliyor.

İletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kullanıcılarına kültür, sanat ve eğlence dolu özel bir deneyim sunuyor. 2021’den bu yana gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 8 ay boyunca 20 farklı şehirde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da sergiler, konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler gibi çok geniş bir yelpazede, 7’den 70’e milyonları, kültür ve sanatla buluşturuyor. BiP kullanıcıları, ‘Keşfet’ sekmesinden ‘Kültür Yolu Festivali’ servisini aratarak ya da festival alanlarında yer alan QR kodları okutarak servise erişebiliyor.

Festivale dair tüm bilgiler ve özel ödüllü yarışmalar BİP’te

Yapılan açıklamaya göre, festival süresince platform ‘Kültür Yolu Festivali’ servisinde; festival takvimi, lokasyon bilgileri, konser programları, yarışmalar, kullanıcı önerileri ve daha pek çok detay güncel olarak paylaşılıyor. Ayrıca platform, festival boyunca kullanıcılarına güçlü bir dijital deneyim de yaşatıyor. Uygulama üzerinden hem festivale dair anlık iletişim gerçekleştiriliyor hem de kullanıcıların tüm etkinlik ve sürprizlerden haberdar olması sağlanıyor. Servis üzerinden düzenlenen yarışmaları kazananlara; etkinlik bileti ve sanatçılarla bir araya gelme gibi çok özel ödüller veriliyor. Festival kapsamındaki konserler öncesinde, ilgili sanatçıya ilişkin soruları doğru yanıtlayan 3 kullanıcı, sevdikleri sanatçıyla tanışma olanağı buluyor. Platformun Kültür Yolu Festivali servisini kullanmak isteyen tüm operatör kullanıcıları, BiP’i indirebilir ve servisi aktif hale getirebilir.