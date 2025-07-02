Aydın’ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8, 9, 10 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Buharkent Belediyesi 18. Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali’ne herkesi davet etti.

Aydın’da erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı nokta olarak bilinen Buharkent’te taze incir sezonu için geri sayım başladı. Taze incir üretimi yapan yerlere göre iklimi nedeniyle en az 2 hafta öncesinde hasada başlanması planlanan ilçede aynı zamanda taze incirin tanıtımı için düzenlenecek olan festivalin de hazırlıkları sürüyor.

"Erken hasat ve toptan ticareti yapılan tek yer"

Buharkent Belediyesi 18. Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali’ne herkesi davet eden Başkan Erol, ekonominin canlanması ve bölgenin tanıtılması açısından festivalin çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erol, üreticiye ve tüccara bereketli bir sezon dilemesinin ardından yaptığı bilgilendirmede, "İncirin taze olarak hasadının en erken yapıldığı ve aynı zamanda da toptan ticaretinin yapıldığı tek ilçe Buharkent’tir. Aydın’daki diğer ilçelere göre biz incir hasadına 10-15 gün daha erken başlarız. Buharkent ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur taze incirdir. Çünkü rekoltemiz gerçekten yüksek, kalitesi zaten benzersiz. Sezonda ortalama 25-30 bin ton taze incir üretimi gerçekleşen, taze incir ve pazarlama konusunda Türkiye’de net olarak tek nokta Buharkent’tir. Aydın’da diğer yerlere gittiğiniz zaman kuru incir üretimi yaparlar. Taze incirin toptan ticareti yapılmaz. Burada geçmişten gelen bir gelenek var. İlk olması da tabi ki de avantaj. Bursa Siyahı denilen incir türümüz de son dönemde Aydın’ın tamamında hızla yaygınlaşıyor. Buharkent’te de aynı şekilde Bursa Siyahı’nda da erkenciyiz. Buharkent; hem kuru incir hem siyah incir hem de Sarılop İncirde Aydın’daki diğer bölgelere göre en erkenci üretim yapan bölgedir. Böylesine kaliteli, ekonomik boyutu yüksek, erkenci bir incirimiz, ürünümüz, değerimiz varken tabi bunu en iyi şekilde pazarlamak ve tanıtmak gerekiyor" dedi.

Buharkent Erkenci Taze İncirinin daha fazla değer kazanması ve daha fazla noktaya ulaştırılması için tanıtım festivalleri düzenlediklerini ifade eden Başkan Erol, "Bu yaz Buharkent’te festival bir başka güzel olacak. Buharkent Belediyesi olarak bu yıl 18.’sini düzenleyeceğimiz Geleneksel Taze İncir Festivalimiz, dopdolu programı ve birbirinden değerli sanatçılarıyla ve sizlerle 8-9-10 Ağustos’ta bir başka güzel olacak. Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun şovları ve renkli sunumuyla 8 Ağustos Cuma günü Uğur Işılak, 9 Ağustos Cumartesi günü İntizar ve 10 Ağustos Pazar günü Tuğçe Kandemir ve birbirinden değerli birçok sanatçımız sahnede olacak. Müzik ve eğlence dolu, incir tadında bu unutulmaz festivalde tüm hemşerilerimizi Buharkent Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz" dedi.