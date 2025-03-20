Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin (ÇAK-TİM), öğrencilere ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği afet farkındalık eğitiminin finali dün gerçekleştirildi. Final programında ilçedeki ilkokul öğretmenlerine eğitim verilirken, tüm eğitimlerin sonunda yaklaşık 7 bin 500 öğrenci ve 2 bin 200 öğretmen eğitim almış oldu.

Çayırova’da 4 yıl önce kurulan ve 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 ay önce başlayan ve ilçede lise düzeyindeki tüm okullarda afet farkındalık eğitimi gerçekleştiren ÇAK-TİM ekibi, öğretmenlere yönelik de bir çalışma düzenlemişti. ÇAK-TİM’in eğitim programlarının sonuncusu ise ilçede ilkokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik oldu. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği afet farkındalık eğitimlerinin final programı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Final eğitim programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Başkan Çiftçi’ye teşekkür

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir konuşma gerçekleştirdi. Recep Demir, "Liselerimizin tamamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim verdik. Geçen hafta ortaokul öğretmenlerimize ve bu hafta da ilkokul öğretmenlerimize eğitim vererek farkındalık düzeyini artırmak istiyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize buradaki eğitimleri aktararak süreci başlatalım istiyoruz. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve ÇAK-TİM Liderimiz Hüseyin Narman’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Afet bilinci çok önemli"

Demir’in ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi ise "Bugün burada çok önemli bir konu kapsamında bir araya geldik. Afet denildiğinde bizim ülkemizde akla ilk olarak deprem geliyor. Bu kapsamda farkındalık eğitimi ve diğer yapılması gerekenler konusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemizde olmayan ÇAK-TİM’i kurduk. Ekibimiz Adıyaman’da çok önemli çalışmalara imza attı. Afete hazırlık ve afet süreçlerinin yönetilmesi kapsamında afet bilincinin oluşturulması çok önemli. Bir aydır tüm liselerimizdeki öğrencilerimize farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Ben bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlçe milli eğitim müdürümüzle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdik. Muhtemel afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürecek ve toplumumuzun bilinçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, afet farkındalık eğitimlerini gerçekleştiren ÇAK-TİM Lideri Hüseyin Narman’a plaket takdim etti.