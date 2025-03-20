7 Mart – 11 Mart tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Selim Kerem Serbest Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü özel yüzme sporcularından Selim Kerem Serbest, üst üste gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şampiyon Kerem

Son olarak 7– 11 Mart tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve GençlerTürkiye Yüzme Şampiyonası’nda yüzme branşından Türkiye şampiyonu oldu.

Aldığı bu sonuçla Sakarya’ya büyük bir gurur yaşatan Serbest, Büyükşehir’in hanesine önemli bir dereceyi daha yazdırdı.

Büyükşehir’den kutlama mesajı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada önemli bir derece kazanan Selim Kerem Serbest’i tebrik eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.