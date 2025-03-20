Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evine geldi. Yavaş burada Dilek İmamoğlu ile görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer’deki evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan İmamoğlu ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Tayvan’dan Türkiye’ye döndü. Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki ailesini ziyaret etti. Burada Dilek İmamoğlu’yla görüşen Yavaş, basın mensuplarına açıklama yaptı. Dilek İmamoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Yavaş, "Hukuksuzluk karşısında üzgünler tabii ama çok moralliler. İnşallah sağ salim eve dönmesini bekliyorlar. Bizler de gereken desteği vereceğiz. Ailece kendilerine destek veriyoruz. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve bütün Türk milleti yaşananları görüyor. Mutlaka onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklardır. İnşallah hukuk işler. Tek temennimiz o çünkü Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının vereceği kararlarla bu konuda da güven vermesi lazım. Bekliyoruz yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız tek liman hukuktur. İnşallah gereği yapılır. Üzücü olan şudur; daha önce Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağrılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız. Akşam vakti de Saraçhane’deyiz. Özgür Bey ile beraber yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri ve protestolarını akşam bildirecek. Cumhurbaşkanı adaylığını konuşacak süreçte değiliz. Şu an bunların yeri değil. Henüz Genel Başkan ile görüşmedim ama sandıkları kuruyorlar. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.