İzmir’in turizm kenti Selçuk’ta 43. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Pamucak’ta bulunan güreş arenasında bir araya gelen güreş severler, güzel havanın ve festivalin tadını çıkardılar. Festival alanında yöresel lezzetler ve el yapımı ürünlerin de satışı yapıldı.

Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı’nın organizasyonuyla düzenlenen festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara’dan gelen 120 deve güreşti. Festival öncesinde Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları ile makamında bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile festival alanına halkın coşkulu alkışlarıyla giriş yaptı.

43. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, İzmir İlçe Belediye Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İlçe Başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Festival alanına coşkulu alkışlarla giren Başkan Ceritoğlu Sengel; Başkan Cemil Tugay ve İzmir’in belediye başkanları ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek; “Türkiye’nin dört bir yanından gelen, Efes Selçuk Deve güreşlerine kıymet veren değerli misafirler, 43. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivalimize hoş geldiniz. Geçen sene tektim, mikrofonda tek başıma konuşuyordum. Geçen sene birdik, bu sene bin olduk. Nasıl büyük bir şeref anlatamam. Yanımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay, hemen diğer tarafımızda bütün ilçe belediye başkanları sizler adına onlara hoş geldin diyorum. Bu sene için deve güreşini yapamayız sandılar ama bilmiyorlardı arkamızda kocaman bir başkan olduğunu, Cemil Başkan’a destekleri için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tugay: "Geleneğin bir parçası olmaktan mutluyuz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tüm güreş severleri selamlayarak; “Kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla genciyle hepimizin geçmişten bugüne yaşatmaktan büyük mutluluk duyduğunu bu geleneğin bu sene bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bir arkadaşımız sordu; ’Her sene gelecek misiniz?’ diye. Her sene elbette geleceğim her sene elbette birlikte olacağız. Her sene bu büyük milletin geleneğiyle görevleriyle birlik beraberliğinin her zaman bir parçası olacağım üzerime düşeni de yerine getireceğim eğlenceniz bol olsun” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cazgır Halil Coşkun’un eşliğinde edilen duanın ardından 43. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali başladı. Deve sahipleri tarafından alana getirilen develerin güreşi katılımcılar tarafından heyecanla izlendi. Çevre il ve ilçelerden festival için Pamucak Güreş Arenası’na toplanan on binlerce katılımcı piknik yaparak festivalin tadını çıkardı. Alanda deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahlar kuruldu. Güreşseverler, cazgırın manileriyle coştu, bazı vatandaşlar davul ve zurna ile çalınan türkülere eşlik etti.

Gün boyu devam eden Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nde bu yıl da Altın Artemis heyecanı yaşandı. Güreş severlerin yakından tanıdığı beş çift pehlivan deve, Altın Artemis için yarıştı. Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfının organizasyonu ile gerçekleşen 43. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali katılımcıların davul zurna eşliğinde eğlencesiyle akşam saatlerine kadar devam etti.