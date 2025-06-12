Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli şahsın üzerinde üç parça halinde toplamda 2.28 gram metamfetamin ve bir şüpheli üzerinden 4.10 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.