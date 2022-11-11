Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bingöl- Elazığ Karayolu Zeki Ergezen Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 12 AB 291 plakalı panelvan ve 17 GM 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, panelvan devrilirken sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl’de panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

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