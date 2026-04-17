Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2026 tarihinde Karlıova ilçe kırsalında şüpheli bir şahsın ikametinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 95 adet fişek, 1 adet G3 kasatura ve 1 adet dürbün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.