Bingöl’de saman yüklü bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde seyir halinde olan 42 ANY 950 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonun taşıdığı saman balyaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.