Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, toplamda 197 bin 300 makaron ile 16 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 132 bin 600 adet içi boş, 64 bin 700 adet ise içi doldurulmuş makaron ile 16 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.