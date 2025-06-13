Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yolu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınlarında meydana geldi. 34 FVR 134 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirildi. Ağır yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle Malatya’ya, diğer 2 yaralı ise Erzurum’a nakledildi. Kazada araçta bulunan 37 yolcu da sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrol edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.