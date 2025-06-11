Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 700 kök kenevir bitkisi ve 20 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Adaklı ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aynı zamanda Bingöl-Genç-Doğanca yol kontrol uygulamasında durdurulan otobüsün içerisinde yapılan kontrolde; 1 şahsa ait olduğu tespit edilen 20 kilo 635 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Her iki olayla ilgili cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.