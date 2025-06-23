Bingöl’de 2025 yılı sulama sezonu başlarken sezon içerisinde toplam 182 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarım, enerji, çevre ve hizmet sektörlerinde binlerce su yapısı inşa ederek hizmete sundu. Bu çerçevede Bingöl’de 2025 yılı sulama sezonu açıldı. Sezon toplam 182 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağı ve ülke ekonomisine 2 milyar 914 milyon 880 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘Ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanması açısından sulama yatırımları büyük önem taşıyor. Sulama yatırımları tarımsal verimi artırmanın yanı sıra tarım dışı sektörler için de itici bir güç oluşturuyor. Sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni istihdam imkânlarının doğmasını sağlıyor. Bingöl’de toplam 182 bin 180 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2025 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 914 milyon 880 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.