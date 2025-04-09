Bursa’da 3 katlı binanın çatı katında başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangını gören vatandaşlar sokağa akın etti. O anlar kamerada.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Ege Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken; durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.