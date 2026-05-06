Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan '1000 Renk Binbir Emek' adlı Zonguldak temalı resim sergisi, Fuaye Salonu'nda açıldı.

Serginin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Rüştü Keleş, İl Millî Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Bakka Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Özel İdaresi Strateji Şube Müdürü Kerem Yaprak, Kozlu İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yılmaz, Kozlu İlçe Jandarma Komutanı Leyla Kasap Sincer, Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Taşkara, Kozlu İlçe Tarım Müdürü Ergin Gök, Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sacide Kilci, Kozlu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Özdoğan, Kozlu Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, Jeopark Müdürü Arda Yılmaz ve diğer davetliler katıldı.

Öğrencilerin özgün çalışmalarından oluşan sergide, Zonguldak'a ait şehir manzaraları ile madencilik temalı tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini sanat aracılığıyla yansıtmayı amaçlıyor.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Abdulkadir Yurdakul, kömürün yalnızca siyah bir taş olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Herkes kömüre baktığında siyah bir taş görür; ancak bizler onda 'Bin Renk, Binbir Emek' görüyoruz. Bu sergiyle şehrimizin kültürel mirasının aktarılmasına mütevazı bir katkı sunmak istedik. Emeği geçen öğrencilerime ve öğretmenlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın değerlerini görünür kılmayı, maden kültürünü öne çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen sergi, 6-7 Mayıs 2026 tarihlerinde iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.