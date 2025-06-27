Bursa’nın Gemlik ilçesinde düşük gramajlı ekmek satışı yapan BİM markete işlem yapıldı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerde, bazı şubelerde 240 gram olarak satılması gereken ekmeklerin gramajının eksik olduğunu tespit etti. Bazı ekmeklerin 175 gram, bazılarının 210 gram olması dikkat çekti.

Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı şekilde düşük gramajla satılan ekmekler hakkında tutanak düzenlendi. Bu kapsamda, iki zincir market şubesine Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 68. maddesi uyarınca işlem yapıldı. Market yetkilileri, eksik gramajlı ürün satışına son vermeleri konusunda uyarıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, halkın sağlıklı ve adil alışveriş hakkını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.