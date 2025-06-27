Talas Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte kırsal mahallelerde keneye karşı yürüttüğü mücadeleyi bu yıl da sürdürüyor. Belediyeye ait mobil koyun banyoluğu, sezonun ilk uygulamasına Yazyurdu Mahallesi’nde başladı. Küçükbaş hayvanlar, veteriner hekimler gözetiminde ilaçlı suyla yıkanarak kene ve benzeri dış parazitlere karşı koruma altına alınıyor.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren kenelere karşı erken önlem almayı amaçlayan bu uygulama, hem hayvan sağlığı hem de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıkların önlenmesi açısından kritik rol oynuyor.

"Sadece kırsalın değil, toplumun sağlığı için önemli"

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, keneye karşı yürütülen mücadelenin halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Mobil koyun banyoluğu uygulamamızla kırsaldaki küçükbaş hayvanlarımızı keneye karşı koruma altına alıyoruz. Bu yılın ilk çalışmasını Yazyurdu Mahallemizde başlattık. Kene sadece hayvan sağlığı açısından değil insan sağlığı açısından da tehlike oluşturuyor. Bu nedenle hayvanlar üzerinde keneyle mücadeleyi yalnızca bir veteriner hizmeti değil, aynı zamanda halk sağlığını koruma sorumluluğu olarak da görüyoruz."

Yaz boyunca kırsal mahallelerde sürdürülecek olan uygulama kapsamında, belediye ekiplerinin tüm küçükbaş hayvanlara ulaşması hedefleniyor. Talas Belediyesi, bu çalışmayla hem üreticilerin hem de vatandaşların sağlığını güvence altına almayı amaçlıyor.