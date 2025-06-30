Anadolu Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi çalışmaları çerçevesinde, ilk kez Bilim Kafe etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Eskişehir Safiye Gönül Bayar Huzurevi’nde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Koordinasyonu ile 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen bu özel buluşmada, ’İleri Yaşlarda Polifarmasi: Çoklu İlaç Kullanımına Akılcı Yaklaşım’ konusu ele alındı. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Alyu Altınok’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Anadolu Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kaplan ve Eskişehir Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleri katılım gösterdi.

"Bilimin herkes için olduğunu hatırlatmak amacıyla buradayız"

Anadolu Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kaplan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün bilimi kampüs duvarlarının ötesine taşıyıp, her yaştan ve her kesimden insanla buluşturma hedefiyle bir araya geldik. Bilim Kafe etkinlikleri, sadece akademik bilgi üretmekle kalmayıp bu bilgiyi anlaşılır, ulaşılabilir ve günlük yaşamla bağlantılı hâle getirmemizi sağlıyor. Bilimin herkes için olduğunu hatırlatmak, merak uyandırmak ve birlikte düşünmek için buradayız. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız, ilaçları doğru şekilde ve doğru dozda kullanarak sağlığımızı korumak"

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Alyu Altınok, yaşlılıkta yaygın hastalıklar ve çoklu ilaç kullanımı konularına değindi. Altınok, konuşmasında, "Yaşlılık döneminde sıkça karşılaşılan bazı sağlık sorunlarından ve ilaç kullanımına dair önemli noktalardan bahsetmek istiyorum. Bu dönemde tansiyon, şeker, kolesterol, depresyon gibi hastalıklar daha sık görülüyor. Bu hastalıklar için bazen birden fazla ilaç kullanmak gerekebiliyor ama bu da zamanla karışıklıklara, hatta yan etkilere yol açabiliyor. Amacımız, ilaçları doğru şekilde ve doğru dozda kullanarak sağlığımızı korumak. Unutmayalım, her ilaç herkese aynı etkiyi yapmaz. Bu yüzden doktorumuza danışmadan ilaç eklemek ya da bırakmak doğru değildir. Sizlerin sağlığı bizim için çok değerli. Birlikte konuşmak, sorularınıza cevap vermek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunlarına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Alyu Altınok’un sunumunun ardından huzurevi sakinleri ilaç kullanımıyla ilgili merak ettikleri soruları yöneltti ve birebir bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlik, yaşlı bireylerde sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmayı ve bilimsel bilgiyi anlaşılır bir şekilde paylaşmayı amaçladı. Katılımcıların aktif katılımıyla interaktif bir ortamda gerçekleşen Bilim Kafe, bilimsel bilginin toplumun her kesimine ulaştırılması yönünde önemli bir adım oldu.