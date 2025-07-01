Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın startını Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde verdiği Bilim Kafe Etkinlikleri 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi. Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öğrencileri, üniversite yöneticileriyle samimi ve bilim dolu bir sohbette bir araya geldi.

GİBTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu özel buluşmaya, Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Feridun Bilgin ile Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İpek Atik katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin merak ettiği sorulara içten yanıtlar verilirken, bilimsel merak, kariyer planlaması, araştırma kültürü ve gençliğin Türkiye’nin bilimsel geleceğindeki rolü gibi konular etraflıca ele alındı.

Etkinlik yoğun ilgi gördü

Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda, Türkiye genelindeki 150’den fazla üniversitenin katılımıyla düzenlenen Bilim Kafe etkinliği, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde büyük bir başarıyla gerçekleşti. Dünyanın en büyük Bilim Kafe organizasyonu olarak dikkat çeken bu etkinlik kapsamında, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 27 Haziran’da Gaziantep halkını ve öğrencileri bilimle buluşturdu. Düzenlenen Bilim Kafe Etkinliği, katılımcılara bilimsel keşifler, popüler bilim konuları ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatı sundu.

Bilime ve geleceğe dair güçlü mesajlar

Bilim Kafe buluşmasında, katılımcı yöneticiler öğrencilerle birebir diyalog kurarak, akademik hayatın dinamikleri ve bilimsel düşüncenin üniversite yaşamındaki yeri üzerine önemli paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerden gelen sorulara verilen samimi ve teşvik edici yanıtlar, üniversite-toplum etkileşiminin güçlenmesine katkı sağladı.

Bilim Kafe, yalnızca bir sosyal mekân değil; aynı zamanda yenilikçi fikirlerin geliştiği, disiplinler arası iş birliklerinin doğduğu ve eleştirel düşüncenin beslendiği bir akademik alan olarak konumlanıyor. Öğrencilerin ders dışı etkileşimlerde bulunabileceği, akademisyenlerle doğal bir iletişim kurabileceği bu yeni alan; bilgi paylaşımını, üretken diyaloğu ve bilimsel merakı teşvik etmeyi hedefliyor.