Çorum’da kapılarını açan Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler çeşitli atölyelerde hem öğrendi hem de eğlendi.

Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen ve "Bilim Çorum" adıyla hizmete giren Bilim ve Teknoloji Merkezi, kapılarını öğrencilere açtı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı’nın destekleriyle kurulan merkez, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Turgut Özal İş Merkezi’nin 4. katında faaliyetlerine başladı.Farklı okullardan gelen öğrenciler, Bilim Çorum’u ziyaret ederek atölyeleri gezdi ve uygulamalı çalışmalara katıldı. Merkezde yer alan sınıflarda ders gören öğrenciler, bilim ve teknolojiyle tanışma fırsatı buldu. Çorum Belediyesi, resmi açılış öncesinde öğrencileri merkeze davet ederek Bilim Çorum’u tanıtmayı sürdürecek.

"Gençlerin kullanabileceği Teknofest Atölyesi hazırladık"

"Bilim Çorum " hakkında bilgi veren Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, "Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim Çorum adıyla faaliyete geçen merkezimizde Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi yer almaktadır. Ayrıca İlimizde Teknofest çalışmalarına katılacak gençlerin kullanabileceği Teknofest Atölyesi hazırladık. Bilim Çorum Merkezimize milli eğitime bağlı okullarımızdan 6-14 yaş arası öğrencilerimizi alarak eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız. Resmi açılışını önümüzdeki günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teşrifleriyle yapmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız her fırsatta gençlere destek olmakta, gençlerimizin önünü açmakta ve onlara gelecek vizyonu kazandıracak her türlü çalışmayı şehrimizde uygulamaktadır. Bilim Çorum Merkezimizde yetişen genç kardeşlerimizin ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.