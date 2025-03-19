Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 10-15 derece birden düşmesi Muğla genelinde de hissedildi. Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Menteşe Günlüce, Kenkercik ve Kavaklıdere yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışına Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri anında müdahale etti. Menteşe Yılanlı Mevkiinde ve Kavaklıdere’de kardan etkilenen yollar Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından kısa sürede trafiğe açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden kar yağışı sonrası yapılan açıklamada; "Ülke genelinde hissedilen bahar havası sonrası sıcaklıklarının aniden düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanması sonucu ekiplerimiz kısa sürede kar yağışından etkilenen yolları açmak için harekete geçmiştir. Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde kar yağışı sonrası Büyükşehir ekiplerimiz yolları trafiğe açarak ulaşımın aksamamasını sağlamıştır. İl genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz her hangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 7/24 teyakkuz halinde olacaktır. Vatandaşlarımızın özellikle kar yağışından etkilenen yüksek kesimlerdeki yollarda daha dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" denildi.