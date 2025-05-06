Çorum Belediyesi’nin Bilim Ekspresi, Dodurga ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Çorum Belediyesi tarafından, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Bilim Çorum" projesi, ilçe okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında bu kez Dodurga ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Okul bahçesine kurulan çeşitli stantlarda öğrenciler; bilimsel deneyler, eğitici atölye çalışmaları, interaktif oyunlar ve görsel materyaller ile bilimin eğlenceli yönünü keşfetme fırsatı buldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bilimsel farkındalığın artırılması ve öğrencilerin bilimle erken yaşta tanışması hedeflendi. Öğrenciler hem eğlendi hem de deneyerek öğrenmenin keyfini yaşadı.