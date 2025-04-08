Bilecik’te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 144,31 gram kokain ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu taşıyacağı değerlendirilen bir araç, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin titiz analiz çalışmaları sonucunda Bozüyük ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 144,31 gram kokain, 4,65 gram bonzai ve 0,94 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan M.Ş., S.K. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.