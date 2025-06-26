Bilecik’te düzenlenen ’Turuncu Kod’ tatbikatı gerçeği aratmazken, senaryosu gereği hastanenin tıbbi atık ünitesinde çalışan bir personelin kimyasal bir maddeye maruz kaldığı ve baygın halde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler hızlıca harekete geçti.

Bozüyük İlçesi Devlet Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kapsamında ’Turuncu Kod’ tatbikatı düzenlendi. Tatbikat Acil Servis ve KBRN Ünitesi ekipleri tarafından, AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğiyle düzenlendi. Tatbikat senaryosu gereği, hastanenin tıbbi atık ünitesinde çalışan bir personelin kimyasal bir maddeye maruz kaldığı ve baygın halde bulunduğu ihbarı üzerine hızlıca harekete geçildi. Olay, Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde değerlendirilerek, olay yeri güvenlik altına alınarak olay yönetim ekibi toplandı. Risk durumu değerlendirilip, olayın ciddiyeti göz önünde bulundurularak MOR kod verildi ve hazırlık aşaması başlatıldı. Yapılan analizler sonucunda, olayın kimyasal bir tehlike taşıdığı belirlenerek ’Turuncu Kod’ verildi. Bölgesel ve kurumsal alarm seviyesine geçilirken, AFAD KBRN Ekibi bilgilendirilerek, olay yerine intikal etmeleri sağlandı.

Güvenli alana taşındı

AFAD ekipleri, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak maruz kalan kişiyi güvenli alana taşıdıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Personel, özel koruyucu ekipmanlar eşliğinde hastanenin KBRN Ünitesi’ne sevk edilerek, burada detaylı arındırma (dekontaminasyon) işlemlerine tabi tutuldu. Arındırma sonrası güvenli bölgeye alınan personelin tedavisine başlandı ve süreç boyunca tüm müdahaleler profesyonel ekipler tarafından dikkatle yürütüldü.

Tatbikat sonunda, HAP Başkanı tarafından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda olayın başarıyla kontrol altına alındığı raporlanarak süreç ’Yeşil Kod’ verilerek sonlandırıldı.