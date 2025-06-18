Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen programda, iklim değişikliğine uyum sürecinde kentlerde sürdürülebilir su yönetimi stratejileri ele alındı.

Bilecik Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen programda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriyel Sürdürülebilirlik Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sevgi Akkoy, "İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetim Stratejisinin Geliştirilmesi" konulu tez çalışmasını sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Su krizine karşı çözüm önerileri paylaşıldı

Sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin de katıldığı programda, su krizine karşı çözüm önerileri sunuldu. Programda, tez danışmanı Prof. Dr. Edip Avşar ile Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay da bilgi paylaşımında bulundu.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, programda yaptığı konuşmada, çevre ve suyun korunmasına yönelik çalışmalarda yer aldıklarını ifade etti.