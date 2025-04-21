Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Pazaryeri karayolunda seyir halimindeki 11 DY 146 plakalı otomobil sürücü Serkan T. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafına takla atarak, bir bahçeye devrildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.