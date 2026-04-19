Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Devlet Hastanesi ziyaret edilerek sağlık personeline; iletişim yoluyla dolandırıcılık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, dolandırıcılık çeşitleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının karşılaşabileceği olası dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumda güvenlik bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sahada kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.