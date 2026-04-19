Bilecik'in Osmaneli ilçesinde özel güvenlik görevlilerine Kaçakçılık ve Asayiş Olayları Analiz Sistemi (KAAN) uygulaması ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıldı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede çeşitli kamu ve özel kurumlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine KAAN Uygulaması ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Faaliyette, güvenlik hizmetlerinde farkındalığın artırılması ve suçla mücadelede etkinliğin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, güvenli bir toplum için iş birliği ve bilinçlendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.