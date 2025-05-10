Bilecik Valisi Şefik Aygöl, doğa ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen “Orman Benim” temalı çevre temizliği etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, doğa sevgisini pekiştirirken çevre duyarlılığına da güçlü bir mesaj verdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Kamu kurumlarının temsilcileri, gönüllü gençler ve çevre sevdalılarının yoğun katılım gösterdiği programda, Bilecik Valisi Şefik Aygöl eline eldiveni takıp çöp topladı, doğaya sahip çıkmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara karşı bir borç olduğunu vurguladı.

“Ormanlar, çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miraslardır” diyen Aygöl, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik boyunca hem temizlik çalışması yapıldı hem de katılımcılara çevre koruma alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı. Doğa ile iç içe geçen bu anlamlı gün, gençlerde çevreye karşı farkındalık uyandırdı.

Program sonunda konuşan Vali Aygöl, “Bugün burada sadece çöp toplamadık; aynı zamanda topluma örnek olacak bir sorumluluk bilinci sergiledik. Bu güzel doğayı tertemiz bırakmanın gururunu hep birlikte yaşadık” diyerek projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinlik, temizlenmiş doğa alanında çekilen hatıra fotoğrafları ve alkışlarla sona erdi.