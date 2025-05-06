Bilecik’te kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’te TOKİ istikametine seyir halindeki 11 ACJ 647 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Ç., Akasya Altı mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Emre Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.