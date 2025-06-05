Bilecik’te Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine çevre bilinci kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mor Mavi Eğitim Kurumları anaokulu öğrencileri, Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ev sahipliğinde, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi’ni ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere; geri dönüşüm, atık türleri, atıkların ayrıştırılması, değerlendirilmesi ve çevre sağlığının korunması konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Başkan Tekin ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Küçük fidanlarla oluşturulan hatıra ormanı, çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Başkan Tekin, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Geleceğimizin teminatı olan okul öncesi evlatlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikte, çevreye duyarlılığı artırmayı amaçladık. Animasyonlar ve uygulamalı çalışmalarla geri dönüşüm ve çevre sağlığı gibi konuları aktarma fırsatı bulduk. Çocuklar donmamış beton gibidir; üzerine ne düşse iz bırakır," ifadelerini kullandı.

Tekin, etkinliğe katkı sağlayan Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret AŞ ile Mor Mavi Eğitim Kurumları’na teşekkür etti.