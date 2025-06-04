Bilecik’te kurban satış pazarında hayvanlara gebelik testi yapılıyor, kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına ise izin verilmiyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık hayvan alışverişini yapması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kurban satış pazar alanında herhangi olumsuz ve uygunsuz bir duruma izin vermiyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, beraberinde Bilecik Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Umut Ünal ile birlikte pazar alanında kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gebe ve damızlık hayvanın olmadığı bilgisi paylaşılırken, denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini en sağlıklı ve güvenli şekilde yapması temel hedefimiz"

Yapılan denetimler ve kontroller hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, "Veteriner İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımız pazar alanında hizmet veriyor. İl dışından gelen hayvanların nakil belgesini alıyoruz. İçeriden getirilen küçükbaş hayvanların veteriner sağlık raporunu, büyükbaşlarda ise pasaportunu kontrol ediyoruz. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünde seyyar ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyoruz. Kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlimize hastalıklı hayvan girişini önlemek adına her türlü girişimde bulunuyoruz"

Bilecik’e çevre illerden herhangi bir hastalıklı hayvan girişini önlemek adına da faaliyetleri olduğunu hatırlatan Sönmez, "Arkadaşlarımız Tarım İl Müdürlüğündeki ekiplerle koordineli şekilde çalışıyor. Kurulan bir komisyon var. Komisyon sadece pazar alanı değil kesim yerleri ve diğer noktalarda gerekli denetim ve kontrolleri yapıyor. Özellikle il dışından gelen ve geçen bütün hayvanlara yönelik belgeler titizlikle kontrol ediliyor" dedi.