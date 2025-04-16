Bilecik Pazaryeri ilçesinde halk kütüphanesi açılışına katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bilecik Merkez dahil bütün ilçelerde kitap okuma alışkanlığının arttırılması için kitap kafeler açılacağını söyledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri Halk Kütüphanesinin açılışında konuşan Vali Aygöl Milli Eğitim Bakanlığı Bilecik Eğitimde Nitelik (BİL-EN) programı ve maarif modeli ile Türkiye’de sadece Bilecik’te uygulanan programla her gün her sınıfta öğrencilerin ders olarak 20 dakika kitap okuduğunu ifade etti.

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Bilecik’te Bilecik Müzesinin bahçesine Kitap Kafe alçılacağının müjdesini veren Vali Aygöl, ilçe kaymakamlarının ve belediye başkanlarının tespitleriyle belirlenen alanlara kitap kafelerin ilçelerde de açılacağını vurguladı.

Kaynak: İGF