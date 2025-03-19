Bilecik’te tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 01.30’da Gölpazarı-Yenipazar karayolu Belkese Köyü Toprak Yol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Yenipazar istikametine giden Ali P. (48) yönetimindeki 34 GYK 402 plakalı tır, Belkese Köyü Toprak Yol mevkiine geldiğinde Yaşar G. idaresindeki 11 DK 282 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü Yaşar G. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Fuat Ö. ile Ali Yıldız (66) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ali Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.