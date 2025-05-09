Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, eskimiş ve çoğu kez arızalara neden olan içme suyu borularının değişmesi için Yüksek Yoğunluklu Polieten (HDPE) içme suyu borusu alımı yapacaklarını söyledi.

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkanlığında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülürken Bilecik’in içme suyu sorununa çözümün sağlandığı bir karar alındı.

Söz konusu alım için İller Bankasından kredi alımının oy çokluğuyla kabul edildiği madde kapsamında açıklama yapan Başkan Subaşı, "İçme suyu altyapısında hizmet vermekte olduğumuz mevcutta eski hatların bulunduğu bölgelerimizde, daha sıhhi ve düzenli su arzını sağlamak amacıyla eski hatlarımızda gerçekleştirilecek yenilemelerde kullanılmak üzere yüksek yoğunluklu polieten boru (HTPE) alımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu imalatlarda kullanılması amacıyla asbestli boru değişimi kapsamında içme suyu borusu alımı işi için İller Bankası A.Ş.’den 11 milyon 670 bin 205 TL kredi kullanılması için belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi" dedi.

Başkan Subaşı, alınan karar ile Bilecik’in içme suyu konusunda önemli bir sorunu çözüme kavuşturacaklarını belirterek, gündem maddesine destek veren belediye meclis üyelerine teşekkür etti.