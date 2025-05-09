Bilecik’te düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlama Programı, il protokolünün geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve diğer yetkililer, etkinlikte yer aldı. 700. Yıl Ortaokulu öğrencileri, gösterdikleri etkinliklerle programa renk kattı. Katılımcılar, trafik güvenliği ve ilk yardım konularında bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağladı. Kurulan stantlarda çeşitli ikramlar sunulurken, trafik kuralları ve ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirici tanıtımlar gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, vatandaşlara trafik güvenliği ve acil müdahale konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli aktiviteler düzenlendi.