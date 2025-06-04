Bilecik’in Söğüt ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla başlatılan "Enginar Fide" projesi kapsamında yetiştirilen enginar fideleri Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer tarafından incelendi.

Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yetiştirilen enginar fideleri yerinde değerlendirildi. Kaymakam Tuncer, yetkililerden bilgi alarak, "Proje kapsamında, bin 250 adet Symphony çeşidi hibrit enginar fidesi, örnek uygulayıcı olarak seçilen üç önder çiftçiye dağıtılacak. Fidelerin bedelinin yüzde 50’si İl Özel İdaresi, yüzde 50’si ise çiftçiler tarafından karşılanacak. Açık alanda yetiştirilecek enginarlar ile marul ve domates gibi yaygın ürünlere alternatif oluşturulması hedefleniyor. Projeyle birlikte İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyük tüketim merkezlerine kaliteli ürün arzı sağlanması amaçlanıyor. Bölge çiftçimizin alternatif ve yüksek gelirli ürünlerle buluşturulması önceliğimizdir. Enginar gibi katma değeri yüksek ürünler sayesinde tarımsal üretimde çeşitliliği ve kazancı artırmayı hedefliyoruz" dedi.