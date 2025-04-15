Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Ortaokulu Özel Eğitim sınıfları tarafından hazırlanan "En Özel" farkındalık programı, özel ihtiyaçlı öğrencilerin yanında olmayı ve toplumda farkındalık oluşturması amaçladı.

Programa, Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da katılım gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, özel ihtiyaçlı öğrenciler müzik konseri ve halk oyunu gösterileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sergilenen performanslar büyük beğeni toplarken, etkinliğin toplumsal farkındalık oluşturmak ve bireylerin sosyal hayata kazandırılması açısından önemi bir kez daha vurgulandı. Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı resim sergisi gezildi ve katılımcılar bu çalışmaları takdirle karşıladı. Etkinlik sonunda özel ihtiyaçlı öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, farkındalık çalışmalarının toplum için taşıdığı değerin altını çizdi.