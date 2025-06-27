Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde dün başlayan orman yangını bugün itibariyle tamamen kontrol altına alınırken, soğutma işlemi devam ediyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Dokuz köy mevkideki sarp bir dağda dün akşam üstü başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına 1 İHA, 7 helikopter, 16 arazöz, 35 işve hizmet aracı, 196 personel müdahale etti. Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabah tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 80 hektarlık alan kül oldu.