Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, toplu taşımada öğrenciye yapılan indirim sonrası dolmuşçularla yaşanan gerginlikte minibüsçülerin halkı mağdur ettiğini açıkladı. Bedava otobüs seferlerinin engellendiği ve taşlı saldırılar olduğu Bilecik'te zorbalığa asla izin vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Mızrak Subaşı, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığındaki gerçekleşen Belediye Meclisi'nde şehir içindeki toplu taşıma araçlarında öğrenci biletlerinde indirim yapılması konusu görüşülmüştü. Toplantı öncesinde bir grup dolmuşçu baskın yapar gibi meclis salonun girerek, indirim kararının protesto etmeye başlaması üzerine dolmuşçular ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Şubaşı, sosyal medya hesabından dün yaşanan olaya ilişkin açıklama yaparak, alınan indirim kararından dolayı bugün dolmuşçuların, Bilecik vatandaşlarını mağdur ettiğini ve bununla ilgili yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Dolmuş Ücretleri İndirimi ve Yaşanan Olaylara Dair Basın Açıklaması. pic.twitter.com/rTXrCB2bMW— Melek Mızrak Subaşı (@melekmsubasi) March 7, 2025

Başkan Mızrak Subaşı, özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde minibüs ücretlerinde adil bir düzenleme yaptıklarının altını çizerek, bazı minibüsçü esnafı bu karara sert bir şekilde karşı çıkarak kabul edilemez bir tutum sergilediğini belirtti. Meclis üyelerine baskı yaparak demokratik yollarla alınan kararları zorbalıkla değiştirmeye çalışılması yetmezmiş gibi minibüsleri çalıştırmayarak halkı mağdur edilen olaylar karşısında, hastaneye gitmesi gereken hastaları, okullarına ulaşması gereken öğrencileri düşünerek belediye olarak ücretsiz otobüs seferleri düzenlediklerini analttı.

"BU GRUBA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Ancak bu kez de bu otobüsleri durdurulmuş, vatandaşlarımızın ulaşımı zor kullanılarak engellenmiştir. Daha da vahimi, halkın can güvenliğini hiçe sayarak otobüslerimize taşlı saldırılar düzenlenmiş ve camları kırılmıştır" diyen Başkan Mızrak Subaşı, "Ne yazık ki bu saldırılarda belediye personellerimiz, vatandaşlarımız yaralandı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi bir kez de buradan iletmek istiyorum. Bu da yetmezmiş gibi belediye binamız ablukaya alınmış resmi işlemler aksatılmıştır. Şahsım ve belediye yetkilileri çirkin bir üslupla tehdit edilmiştir. Alınan halk yararına kararların geri çekilmesi için baskı uygulanmaya çalışıldı. Ancak Bilecik Belediyesi olarak zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılmıştır" diye konuştu.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, her zaman esnafların yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.