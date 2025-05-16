Bilecik’te kontrolden çıkarak Karasu Deresi’ne uçan tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Vezirhan Beldesi Etmangal mevkisinde meydana geldi. Yusuf Aydın idaresindeki 34 DPR 250 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak Karasu Deresi’ne devrildi. Kazada sürücü Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç dereden çekici yardımıyla çıkartıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA