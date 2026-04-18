Bilecik'te Çocuk Bakım Kuruluşları kapsamında 2026 yılı birinci çeyrek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Zekiye Toku, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) Kuruluş Müdürü Cezayir Çelik, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) Kuruluş Müdürü Emre Erdal, Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) Kuruluş Müdürü Nurcan K. Başkaya ile sosyal servis meslek elemanları ve İl Müdürlüğü Çocuk Birimi personelleri katıldı. Toplantıda, çocuk bakım kuruluşlarında yürütülen hizmetler kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut çalışmalar değerlendirildi. Kurumların işleyişi, çocuklara yönelik sunulan sosyal destek hizmetleri ve yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Toplantı, çocuklara yönelik hizmetlerin daha verimli ve etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor' dedi.